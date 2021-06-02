Survivor yarışmacıları arasında aşk bombası patladı merak edilen açıklama geldi! Dedesiyle ilgili itirafı olay olmuştu...

Survivor yarışmacıları arasında aşk bombası patladı merak edilen açıklama geldi! Dedesiyle ilgili itirafı olay olmuştu... Survivor 2020, en çok izlenen ve de en olaylı sezonlarından biri olarak Survivor tarihine geçti. Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan şimdilerde de 'Survivor Panorama'da yorumcu olarak görev alan Mert Öcal, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Yeni aldığı elektrikli scooter ile görüntülenen oyuncu, 'Survivor'dan geçtiğimiz aylarda elenen İlayda Şeker'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

02.06.2021 11:33 - Son Güncelleme: 02.06.2021 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





