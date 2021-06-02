Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı ve sevgilisi şu sıralar evlilik hazırlığında. Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Subaşı ikinci kez anne olacak. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber geçtiğimiz günlerde şok etkisi yaratmıştı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Şeyma Subaşı'nın kaç aylık hamile olduğu bile ortaya çıktı. İşte detaylar...

02.06.2021 12:03 - Son Güncelleme: 02.06.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





