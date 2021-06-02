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Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı ve sevgilisi şu sıralar evlilik hazırlığında. Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Subaşı ikinci kez anne olacak. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber geçtiğimiz günlerde şok etkisi yaratmıştı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Şeyma Subaşı'nın kaç aylık hamile olduğu bile ortaya çıktı. İşte detaylar...

02.06.2021 12:03 - Son Güncelleme: 02.06.2021 12:08
Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE HEM DE BAKIN KAÇ AYLIK!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen 'Şeyma Subaşı hamile' iddiasının ardından kaç aylık hamile olduğu da ortaya çıkan Şeyma Subaşı, bu kez karnında bebeği ile gelin olacak!

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Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı, merak konusu olmuştu.

Gizemli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

ELİYLE KARNINI GİZLEDİ
Magazin gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

Gizemli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı hamile hem de bakın kaç aylık! Eliyle gizlemişti gerçek ortaya çıktı bu kez karnında bebeğiyle gelin oluyor...

Sabah'ın haberine göre; Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu netlik kazandı.