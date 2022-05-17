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Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel itirafı 'şükürler olsun...' Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sessiz kalmayı tercih eden ikilinin bu kez de Londra'da görüntüsü ortaya çıktı. Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel'in şimdilerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılması, son günlerin bomba magazin olayı arasında yerini almıştı. Hande Erçel'in Kaan Yıldırım itirafından sonra bu kez de Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel itirafı geldi.

17.05.2022 10:38 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:38
Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel itirafı ’şükürler olsun...’ Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

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Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel itirafı ’şükürler olsun...’ Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.

Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel itirafı ’şükürler olsun...’ Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

HANDE DOĞRULADI

Erçel, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğrulamıştı.

Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel itirafı ’şükürler olsun...’ Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" demişti.

Kaan Yıldırım’dan Hande Erçel itirafı ’şükürler olsun...’ Köşe bucak saklandılar ama başka çareleri de kalmadı! Sevgililer...

KAAN DA DOĞRULADI

Hande Erçel'in ardından bu kez Kaan Yıldırım da aşkı doğruladı.

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