Survivor Turabi'nin paylaşımı 'bu ne şimdi' dedirtiyor: "7 hanımlı turbo olacağım, küçükken hayalini kurardım aynı anda iki kadınla..."
Survivor Turabi'nin paylaşımı 'bu ne şimdi' dedirtiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ve tepki toplayan Turabi Instagram'dan çocuklukğundan bu yana kurduğu hayalini açıkladı. Kısa sürede gündem olan Turabi'nin sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Survivor'la ünlenen Turbo Turabi'nin o paylaşımı...
04.12.2022 09:47 - Son Güncelleme: 04.12.2022 09:51
"7 HANIMLI TURBO OLACAĞIM, KÜÇÜKKEN HAYALİNİ KURARDIM AYNI ANDA İKİ KADINLA..."
Survivor Turabi'nin paylaşımı 'bu ne şimdi' dedirtti.
Survivor Turabi olarak hafızalara kazınan Turabi Çamkıran Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen fotoğraflarıyla şaşırtan eski Survivor şampiyonu Turbo Turabi, son olarak Survivor'la ilgili yaptığı ifşalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü...