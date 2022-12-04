Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromundayım' demişti... Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı yaşadıklarını anlattı: "Delirmiş gibi gözüksem de..."

Her şeyin yolunda olduğunu ve dizinin devam ettiğini söyleyen Dermancıoğlu, "İyiyim arkadaşlar. Ama bu yıl korkunç geçti. Sendrom, hastalıklar onlar bunlar kötü bir yıl geçirdik. Psikologlardan bir yardım istemedim. Fikir hırsızlığı Türkiye'de ciddi bir problemdir. Aldatmak da; kocam onu yaptı, bunlar da bir magazindir eyvallah. Ama bunlar ciddi haberlerdir. Fikir hırsızlığını engellemek için ne yapılabilir? Bunlarla ilgi konuşmak lazım, benim için bunlar önemli" şeklinde konuştu. Muhabirlerin, "Bir şey mi yaşadınız?" sorusuna ünlü isim; "Evet, bir şey yaşadım ve bu çok önemli bir şey. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sosyal medyada delirmiş gibi gözüksem de, aslında bir şeyleri çalanın şuursuzluğu ve deliliği konuşmalı" açıklamasını yaptı.