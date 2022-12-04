Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromundayım' demişti... Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı yaşadıklarını anlattı: "Delirmiş gibi gözüksem de..."
Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromundayım' demişti... Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı yaşadıklarını anlattı. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Doksanlar' , 'Kırgın Çiçekler' , 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarda yer alan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum" paylaşımıyla gündem olmuştu. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin yaşadığı sorunları sorması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"DELİRMİŞ GİBİ GÖZÜKSEM DE..."
Esra Dermancıoğlu 'tükenmişlik sendromundayım' demişti... Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı yaşadıklarını anlattı. başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken kameralara yansımıştı. Dermancıoğlu, basın mensuplarının sohbet etme isteği üzerine; "Arkadaşlar çalışıyorum, çalışıyorum ve çalışıyorum" diyerek gülmüştü.
Oyuncu, 'tükenmişlik sendromu' paylaşımıyla alakalı konuşarak, "Öncelikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarım ile alakalı fikir hırsızlığına hayır diyorum. Paylaşımıma gelirsek de, tükeniyoruz tabii ki arkadaşlar, insanız. Sizler de tükenmiyor musunuz? Fotoğrafın altına da 'Daha Dün Annemizin' şarkısını koydum" demiş ve kahkaha atmıştı.
"KENARDA KONUŞALIM"
53 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, tüm bunların ardından önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Bir anda etrafını saran gazeteciler karşısında şaşıran oyuncu, "Şöyle kenarda konuşalım arkadaşlar" dedi.
Her şeyin yolunda olduğunu ve dizinin devam ettiğini söyleyen Dermancıoğlu, "İyiyim arkadaşlar. Ama bu yıl korkunç geçti. Sendrom, hastalıklar onlar bunlar kötü bir yıl geçirdik. Psikologlardan bir yardım istemedim. Fikir hırsızlığı Türkiye'de ciddi bir problemdir. Aldatmak da; kocam onu yaptı, bunlar da bir magazindir eyvallah. Ama bunlar ciddi haberlerdir. Fikir hırsızlığını engellemek için ne yapılabilir? Bunlarla ilgi konuşmak lazım, benim için bunlar önemli" şeklinde konuştu. Muhabirlerin, "Bir şey mi yaşadınız?" sorusuna ünlü isim; "Evet, bir şey yaşadım ve bu çok önemli bir şey. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sosyal medyada delirmiş gibi gözüksem de, aslında bir şeyleri çalanın şuursuzluğu ve deliliği konuşmalı" açıklamasını yaptı.