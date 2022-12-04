İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler: "Herkes herkesin eski sevgilisi change yapıyorlar"

Yeni şarkısını Arnavutköy'de bir mekanda tanıtan ünlü isim, "Çok heyecanlıyım. Çok arzuladığım hayalimi gerçekleştirdim. Çok şarkıcı var ve korkuyordum. Bu defa cesaretimi topladım" şeklinde konuşmuştu. Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Didem, aşk yaşamak istemediğini, zaten aşık da olamadığını söyledi.