İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler: "Herkes herkesin eski sevgilisi change yapıyorlar"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler geldi. İbo Show programındaki dans performanslarıyla tanınan Oryantal Didem, şarkıcılığa soyunarak bir single çıkardı. Son haliyle sık sık adından söz ettiren Didem Kınalı Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcılığa adım atan Kınalı, sekiz kilo vermesine neden olan hastalığını açıklarken, neden aşk yaşamak istemediğine yönelik ünlüler dünyasını hedef alan çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İşte detaylar...
04.12.2022 09:59 - Son Güncelleme: 04.12.2022 10:19
"HERKES HERKESİN ESKİ SEVGİLİSİ, ARALARINDA CHANGE YAPIYORLAR"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler geldi. Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışında objektiflere yansıdı.
Yeni şarkısını Arnavutköy'de bir mekanda tanıtan ünlü isim, "Çok heyecanlıyım. Çok arzuladığım hayalimi gerçekleştirdim. Çok şarkıcı var ve korkuyordum. Bu defa cesaretimi topladım" şeklinde konuşmuştu. Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Didem, aşk yaşamak istemediğini, zaten aşık da olamadığını söyledi.