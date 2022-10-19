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Survivor Turabi'den skandal sözler 'burada kimse bakire ölmez...' Acun Ilıcalı'nın Survivor'ına sallamıştı şimdi de...

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan ve en başarılı isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarısına başarı katan Turabi Çamkıran, Bu kez sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerle gündemde. Gelin Survivor'ın efsane ismi Turabi Çamkıran imzasını attığı ve çok konuşulan o çıkışa bir bakalım.

19.10.2022 11:45 - Son Güncelleme: 19.10.2022 11:45
Survivor Turabi’den skandal sözler ’burada kimse bakire ölmez...’ Acun Ilıcalı’nın Survivor’ına sallamıştı şimdi de...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak adını duyuran Turabi Çamkıran, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Survivor Turabi’den skandal sözler ’burada kimse bakire ölmez...’ Acun Ilıcalı’nın Survivor’ına sallamıştı şimdi de...

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu.

Survivor Turabi’den skandal sözler ’burada kimse bakire ölmez...’ Acun Ilıcalı’nın Survivor’ına sallamıştı şimdi de...

Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

Survivor Turabi’den skandal sözler ’burada kimse bakire ölmez...’ Acun Ilıcalı’nın Survivor’ına sallamıştı şimdi de...

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.

Survivor Turabi’den skandal sözler ’burada kimse bakire ölmez...’ Acun Ilıcalı’nın Survivor’ına sallamıştı şimdi de...

"NEREDE O ESKİ TURABİ"

Şu sıralar The Challenge yarışmasında boy gösteren Turabi'nin paylaşımına destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaptı.

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