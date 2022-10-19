Survivor Turabi'den skandal sözler 'burada kimse bakire ölmez...' Acun Ilıcalı'nın Survivor'ına sallamıştı şimdi de...
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan ve en başarılı isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarısına başarı katan Turabi Çamkıran, Bu kez sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerle gündemde. Gelin Survivor'ın efsane ismi Turabi Çamkıran imzasını attığı ve çok konuşulan o çıkışa bir bakalım.
19.10.2022 11:45 - Son Güncelleme: 19.10.2022 11:45
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olarak adını duyuran Turabi Çamkıran, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.