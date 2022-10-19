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Haberler Magazin Ceylan'dan sıfır makyaj full filtre poz 'makyajsız halimi seviyorum' dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki'ye benzemişti

Ceylan'dan sıfır makyaj full filtre poz 'makyajsız halimi seviyorum' dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki'ye benzemişti

Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeniden imaj değişikliğine giden Ceylan makyajsız halini paylaştı.

19.10.2022 12:57 - Son Güncelleme: 19.10.2022 12:57
Ceylan’dan sıfır makyaj full filtre poz ’makyajsız halimi seviyorum’ dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki’ye benzemişti

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Ceylan, adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı çalkaladı.

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Ceylan’dan sıfır makyaj full filtre poz ’makyajsız halimi seviyorum’ dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki’ye benzemişti

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında.

Ceylan’dan sıfır makyaj full filtre poz ’makyajsız halimi seviyorum’ dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki’ye benzemişti

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

Ceylan’dan sıfır makyaj full filtre poz ’makyajsız halimi seviyorum’ dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki’ye benzemişti

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi.

Ceylan’dan sıfır makyaj full filtre poz ’makyajsız halimi seviyorum’ dedi ortalık inledi! Estetikler sonrası Aleyna Tilki’ye benzemişti

Hatta Aleyna Tilki'ye bile benzetildi. Son olarak ise şarkıcı Ceylan'dan makyajsız paylaşım geldi.

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