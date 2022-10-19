Cuma günü hakim karşısına çıkacak Gülşen'den 'vareste' hamlesi! Ev hapsi de kaldırılmıştı şimdi de...
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekânda İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırılmıştı. Hakim karşısına çıkmasına günler kala Gülşen cephesinden yeni bir hamle geldi.
İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ardıdan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı şarkıcının videosunu yayınlayan TikTok kullanıcısı mahkemede tanık olarak dinlensin talep ettiklerine dair dilekçe sundu. Emek Emre, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Cuma günü halkın karşısına çıkacak olan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma içeren dilekçe sundu.
VİDEOYU YAYDIKTAN SONRA HESABINI KAPADI
Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre mahkemeye sunduğu dilekçede, suça konu sözleri Gülşen'in ekibinden Miraç Çelenk'e söylediğini, Çelenk ve başı sonu kırpılmış videoyu TikTok'ta yayınlayan Emre A.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.
ADLİ KONTROLLER KALKSIN
Yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.