Cuma günü hakim karşısına çıkacak Gülşen’den ’vareste’ hamlesi! Ev hapsi de kaldırılmıştı şimdi de...

İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ardıdan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı şarkıcının videosunu yayınlayan TikTok kullanıcısı mahkemede tanık olarak dinlensin talep ettiklerine dair dilekçe sundu. Emek Emre, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.