Survivor Turabi'den rakibi Poyraz'a akıllara zarar salvolar "Akılsız itler..." Yiğit Poyraz'ı şekilden şekle sokarak paylaştı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'nın yeniden Survivor'a katılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Çamkıran'ın yarışmaya katılacağı, bizzat Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Ancak gelin görün ki Çamkıran sonrasında yaptığı açıklama, yarışmadan çekildiğini açıklamıştı. Tam olarak neler yaşandı bilinmiyor ama Turabi, Survivor'a gidiyor. Gitmeden de rakiplerini hedef almayı ihmal etmiyor. Bu kez nasibini alan Yiğit Poyraz oldu.