Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'nin son haline bakın! "Oğlumu apaçiye çevirmişler" diye isyan ettiği iddia edilmişti: Eltisi sosyal medya hesabından paylaştı...

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları nedeniyle cezaevine gönderildi. Dilan Polat, günden güne çocuklarına kavuşmayı beklerken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'nin devlet okulundaki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan Milan Efe'nin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Milan Efe'nin herkesi şaşırtan son hali...
Geçtiğimiz günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken çift, MASAK raporları ve güzellik merkezi baskınlarıyla inceleme altına alınmıştı.Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da tutuklananlar alınanlar arasında yer aldı. Hatta Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi de gözaltına alındı, ancak sağlık durumları sebebiyle serbest bırakıldı. Çiftin adliyeye sevk edilmesinin ardından çocukları ise merak konusu oldu. Bu olayın ardından özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Polat çiftinin çocuklarının son hali merak konusu olurken yeni gelişme yaşandı. İşte Milan Efe'nin son hali...
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve çiftin çocukları Nilda ve Milan Efe'nin akıbeti merak konusu haline geldi.
Tutuklamaya sevkedilen Dilan Polat ve Engin Polat adliyede görüntülendi!
Savcılık sorgusunun ardından Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. ve ardından ünlü çift tutuklandı.