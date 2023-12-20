Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'nin son haline bakın! "Oğlumu apaçiye çevirmişler" diye isyan ettiği iddia edilmişti: Eltisi sosyal medya hesabından paylaştı...

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Geçtiğimiz günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken çift, MASAK raporları ve güzellik merkezi baskınlarıyla inceleme altına alınmıştı.Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da tutuklananlar alınanlar arasında yer aldı. Hatta Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi de gözaltına alındı, ancak sağlık durumları sebebiyle serbest bırakıldı. Çiftin adliyeye sevk edilmesinin ardından çocukları ise merak konusu oldu. Bu olayın ardından özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Polat çiftinin çocuklarının son hali merak konusu olurken yeni gelişme yaşandı. İşte Milan Efe'nin son hali...