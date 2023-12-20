Kuruluş Osman'ın Saadet Hatun'u Sevil Akı Saner'in eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı bu gerçekle şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si olarak hafızalara kazınan Sevil Akı Saner şimdiler Kuruluş Osman kadrosunda, Saadet Hatun karakterine hayat veriyor. Usta oyuncu özel hayatında bambaşka biri. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. Bakın Sevil Akı Saner'in eşi kimmiş. İşte başta Sevil Akı Saner olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.