Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı +18 pozları hemen imha etti ama 'daha açık seçik daha +18'le döneceğim'
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran bu kez tüm edep sınırlarını aştı. Survivor Turabi son olarak ise çıplak bir kadınla yataktaydı. Bir takım +18 görüntüler paylaşan Çamkıran bu görüntüleri daha sonra kaldırdı ama yaptığı açıklama, en az fotoğrafları kadar 'müstehcen'di.
25.11.2022 09:29 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:30
Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran son dönemde müstehcen pozlar paylaşarak "Hayatımın en güzel dönemi" diyor. Sık sık paylaştığı pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Çamkıran bu kez edep sınırlarını epey aşınca 'Yetişkin film yıldızı mı oldu?' sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...
California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.