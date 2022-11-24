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Haberler Magazin Alişan'dan Safiye Soyman'a bomba Faik Öztürk çıkışı: "Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!"

Alişan'dan Safiye Soyman'a bomba Faik Öztürk çıkışı: "Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!"

Alişan'dan Safiye Soyman'a bomba Faik Öztürk çıkışı... Sanatçı Alişan, önceki gün Çekmeköy'de gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül almak için Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftiyle sahneye çıkan Alişan, Faik Öztürk ile anılarını anlattı. Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk üçlüsünün arasında geçen diyalog tüm konukları kahkahaya boğdu. "Abla bu adamı başımıza bela eden sensin! Seni burada kınıyorum." diyen Alişan, Faik Öztürk'ün onu nasıl kandırdığını anlattı...

24.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:33
Alişan’dan Safiye Soyman’a bomba Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

"BU ADAMI BAŞIMIZA SEN BELA ETTİN ABLA!"

Alişan'dan Safiye Soyman'a bomba Faik Öztürk çıkışı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’dan Safiye Soyman’a bomba Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Ünlü sanatçı Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, bir ödül töreninde ödüllerini almak üzere sahneye çıktıklarında renkli anlar yaşandı.

Alişan’dan Safiye Soyman’a bomba Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Ece Erken'in sunduğu gecede Alişan, Faik Öztürk'e, "Hayvanat bahçesinden iki tane ayı kaçmış haberin olsun, sarı giyinmişsin, ayıların sarıya alerjisi varmış" diye takıldı. Ardından esprilerine şöyle devam etti:

Alişan’dan Safiye Soyman’a bomba Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

"Faik Ağabey, askerdeyken dördüncü ayımda, 'Meclisten bir haber aldım, askerlik altı aya düşecekmiş' dedi, ben de askerdeki arkadaşlara, 'Askerlik 6 aya düşecekmiş' dedim.

Alişan’dan Safiye Soyman’a bomba Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Faik Ağabey, 14. ayın sonunda 'Ben sana düşecek demedim mi oğlum' dedi. Bir kez ziyarete geldi, sonra hiç gelmedi, beş kuruş para da vermedi." Alişan ardından Safiye Soyman'a dönerek, "Bu adamı başımıza bela eden sensin abla, o yüzden bu ödül töreninde seni kınıyorum" diyerek güldürdü.

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