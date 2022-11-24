Alişan'dan Safiye Soyman'a bomba Faik Öztürk çıkışı: "Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!"

Faik Ağabey, 14. ayın sonunda 'Ben sana düşecek demedim mi oğlum' dedi. Bir kez ziyarete geldi, sonra hiç gelmedi, beş kuruş para da vermedi." Alişan ardından Safiye Soyman'a dönerek, "Bu adamı başımıza bela eden sensin abla, o yüzden bu ödül töreninde seni kınıyorum" diyerek güldürdü.