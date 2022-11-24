Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...
Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, son olarak eski mesleğine geri döneceğini açıklayarak gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, yatakta pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...
24.11.2022 01:28 - Son Güncelleme: 24.11.2022 01:28
Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.
15 YIL SONRA YENİDEN
Ebru Polat, geçen haftalarda da eski mesleğine döneceğini açıklayarak gündem olmuştu. Ebru Polat, uzun süredir asıl mesleğinden uzak kalmasına rağmen avukat olduğunu hatırlatıp, bir yıl içinde hukuka tekrar döneceğini açıklamıştı.