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Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, son olarak eski mesleğine geri döneceğini açıklayarak gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Polat, yatakta pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
24.11.2022 01:28 - Son Güncelleme: 24.11.2022 01:28
Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

GÜNLÜK KAZANCI 40 BİN TL!
Bir magazin programında günlük kazancını açıklayan Polat, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

Geçen yıl katıldığı programda bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkan Polat, "Benim kozmetik markam en çok satanlardan biri. Çünkü hep organik" demişti.

Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

15 YIL SONRA YENİDEN
Ebru Polat, geçen haftalarda da eski mesleğine döneceğini açıklayarak gündem olmuştu. Ebru Polat, uzun süredir asıl mesleğinden uzak kalmasına rağmen avukat olduğunu hatırlatıp, bir yıl içinde hukuka tekrar döneceğini açıklamıştı.

Ebru Polat yatakta pembe havlusuyla poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! 15 yıl sonra eski mesleğine geri döneceğini açıklamıştı...

"MÜZİĞİ DE ŞİRKETLERİ DE BIRAKMIYORUM"
Dediğini yapan Polar, ara verdiği avukatlığa geri döndüğünü duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'Avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş" demişti.

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