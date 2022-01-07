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Haberler Magazin Survivor Turabi Çamkıran'dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Survivor Turabi Çamkıran'dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Survivor Turabi Çamkıran'dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere sosyal medyada tepki yağdı. Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran Instagram paylaşımlarıyla son dönemde epe adından söz ettiriyor. All Star 2022 Survivor ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Turabi tangalı kadınlarla havuz pozlarını paylaştı. Poza gelen olumsuz yorumlara yanıt veren Turabi bakın ne dedi...

07.01.2022 13:33 - Son Güncelleme: 07.01.2022 13:33
Survivor Turabi Çamkıran’dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Survivor Turabi Çamkıran'dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı, Turabi bakın yorumlara ne dedi...

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Survivor Turabi Çamkıran’dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Son günlerde Meksika'da olan Turabi gününü gün ediyor.

Survivor Turabi Çamkıran’dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Kadın arkadaşlarıyla verdiği pozlarla dikkat çeken Turabi Çamkıran'ın son paylaşımları olay oldu.

Survivor Turabi Çamkıran’dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

Tanga bikinisi giyen kadın arkadaşlarıyla üst üste pozlarını paylaşan ünlü yarışmacıya olumsuz yorumlar yağdı. Yapılan yorumlar ise Turbo Turabi'yi kızdırdı.

Survivor Turabi Çamkıran’dan tangalı kadınlarla sarmaş dolaş havuz pozu! Olay karelere tepki yağdı Turabi bakın ne dedi

İnadına benzer bir poz paylaşan Turabi paylaşımına ise şu notu düştü:

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