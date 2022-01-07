Sibel Can'ın kendisine benzeyen kızı Melisa paylaştı ilk yorum baba Hakan Ural'dan! 'Çocuklar anne babasız büyümesin dedim ama...' demişti
Sibel Can'ın kendisine benzeyen kızı Melisa paylaştı ilk yorum baba Hakan Ural'dan! 'Çocuklar anne babasız büyümesin dedim' sözleriyle gündeme gelmişti... Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın Instagram paylaşımını yorumsuz bırakmadı, peşinden Sibel Can'dan da yorum gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Bir internet sitesine konuşan Hakan Ural, yaşadığı zorlu süreçten, Sibel Can'la olan evliliğine kadar hakkında pek çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan gelen paylaşım, sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
07.01.2022 13:53
- Son Güncelleme: 07.01.2022 13:53
Sibel Can'ın kendisine benzeyen kızı Melisa paylaştı ilk yorum baba Hakan Ural'dan! 'Çocuklar anne babasız büyümesin dedim' sözleriyle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde Hakan Ural... Bu kez de kızı Melisa Ural'ın Instagram hesabında ortaya çıktı.
Maviler içinde parıldayan Melisa Ural'a ilk yorum baba Hakan Ural'dan ikinci yorum ise anne Sibel Can'dan geldi.
Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, bir internet sitesine verdiği röportajda hem merak edilen koronavirüs tedavi sürecini hem de özel hayatına dair pek çok detayı paylaştı. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.