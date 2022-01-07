Sibel Can'ın kendisine benzeyen kızı Melisa paylaştı ilk yorum baba Hakan Ural'dan! 'Çocuklar anne babasız büyümesin dedim ama...' demişti

Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, bir internet sitesine verdiği röportajda hem merak edilen koronavirüs tedavi sürecini hem de özel hayatına dair pek çok detayı paylaştı. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.