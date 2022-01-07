Demet Özdemir'den 'ne kaybettiğine dön bir bak Oğuzhan Koç' pozu! Makyaj da neymiş Demet Özdemir maşallahı kaptı
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Sonrasında ayrılık kesinleşmişti. Oğuzhan Koç sessizliğini korurken, Demet Özdemir sosyal medyada oldukça aktif. Ünlü oyuncu, son olarak hafif makyajlı bir pozunu paylaştı. Özdemir, yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ayrılığından sonra sosyal medyada dur durak bilmiyor. Özdemir, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini doğrulamıştı.
Magazin gündeminden düşmeyen Özdemir ve Koç bu kez kesin olarak yolları ayırdı. Ayrılık sonrası Oğuzhan Koç, ortalıkta pek boy göstermezken, Demet Özdemir sosyal medya oldukça aktif.