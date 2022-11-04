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Survivor Turabi Çamkıran'dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı 'kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi bu kez skandal bir yatak paylaşımı yaptı. Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle yine gündeme oturdu. Yatak odasında poz veren Turabi Çamkıran'a yorum yağdı.

04.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:32
Survivor Turabi Çamkıran’dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı ’kadınınızı yatakta aç bırakmayın...’

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında yarı çıplak insanları paylaşan Turabi Çamkıran, bu defa yatak odası paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

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Survivor Turabi Çamkıran’dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı ’kadınınızı yatakta aç bırakmayın...’

California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.

Survivor Turabi Çamkıran’dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı ’kadınınızı yatakta aç bırakmayın...’

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu."

Survivor Turabi Çamkıran’dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı ’kadınınızı yatakta aç bırakmayın...’

"Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

Survivor Turabi Çamkıran’dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı ’kadınınızı yatakta aç bırakmayın...’

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüştü.

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