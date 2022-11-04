Survivor Turabi Çamkıran'dan bir kadınla yarı çıplak yatak odası paylaşımı 'kadınınızı yatakta aç bırakmayın...'
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi bu kez skandal bir yatak paylaşımı yaptı. Turabi Çamkıran, ''Kadınınızı yatakta aç bırakmayın'' sözleriyle yine gündeme oturdu. Yatak odasında poz veren Turabi Çamkıran'a yorum yağdı.
04.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:32
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında yarı çıplak insanları paylaşan Turabi Çamkıran, bu defa yatak odası paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.