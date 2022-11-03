Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük Mehmet Ali Erbil itirafıyla olay olmuştu... Bir itiraf daha: "Kalçan, göğsün büyümüş diyenler..."
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük Mehmet Ali Erbil itirafıyla olay olmuştu... Bir itiraf daha geldi. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'dan paylaştığı karelerle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı bir itirafla herkesi şaşkına çeviren Çördük, hayatıyla ilgili bir itirafta daha bulundu. İşte detaylar...
"KALÇAN, GÖĞSÜN BÜYÜMÜŞ DİYENLER..."
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük Mehmet Ali Erbil itirafıyla olay olmuştu... Cansel'den bir itiraf daha geldi.
Kısmetse Olur yarışmasında tanındıktan sonra değişimiyle ve sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde bir kadının kafasında bardak kırdı. Bir gece mekânında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.