Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük Mehmet Ali Erbil itirafıyla olay olmuştu... Bir itiraf daha: "Kalçan, göğsün büyümüş diyenler..."

Kısmetse Olur yarışmasında tanındıktan sonra değişimiyle ve sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde bir kadının kafasında bardak kırdı. Bir gece mekânında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.