13 yaşında evlendirilmişti... Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaştı kaldı o şimdi 46 yaşında görenler: "Ne kadar güzelmiş..."

'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtla adeta hafızalara kazındı.