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Haberler Magazin Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: "O ne öyle ya"

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: "O ne öyle ya"

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı görenler şaşkına döndü! 'Sıradan bir gün' diyen Turbo Turabi yine olay! Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi bu kez Los Angeles'ta gezerken gördüğü yarı çıplak insanları paylaştı. Turabi'nin paylaşımı ve yazdığı 'sıradan bir gün' notu herkesi şoke etti.

31.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 31.10.2022 13:02
Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: O ne öyle ya

"O NE ÖYLE YA"

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü.

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Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: O ne öyle ya

California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: O ne öyle ya

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu."

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: O ne öyle ya

"Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: O ne öyle ya

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüştü.

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