Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü: "O ne öyle ya"
Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı görenler şaşkına döndü! 'Sıradan bir gün' diyen Turbo Turabi yine olay! Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi bu kez Los Angeles'ta gezerken gördüğü yarı çıplak insanları paylaştı. Turabi'nin paylaşımı ve yazdığı 'sıradan bir gün' notu herkesi şoke etti.
31.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 31.10.2022 13:02
"O NE ÖYLE YA"
Survivor Turabi Çamkıran yarı çıplak kadın ve erkekleri paylaştı olay oldu! O kareleri görenler şaşkına döndü.
California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.