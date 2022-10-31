Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe'sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak hafızalara yer ettikten sonra, 2 kere Survivor'a katılarak Survivor Batuhan olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya geçtiğimiz günlerde Ayşe Aslan'la ilan-ı aşk etmişti. Ancak gelin görün ki aynı hızla aşk bitti. Yatak pozu olduğu iddia edilen ancak sonrasında havuz pozu olduğunu açıkladıkları fotoğraf sonrasında, çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak görünen o ki ayrılık çok uzun sürmedi. İşte detaylar...
31.10.2022 12:52 - Son Güncelleme: 31.10.2022 12:52
Survivor'da iki sezon peş peşe yarışan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, özel yaşamıyla magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
Batuhan Karacakaya'nın, sevgilisi Ayşe Aslan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, kafaları karıştırmıştı.