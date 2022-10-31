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Haberler Magazin Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe'sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe'sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak hafızalara yer ettikten sonra, 2 kere Survivor'a katılarak Survivor Batuhan olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya geçtiğimiz günlerde Ayşe Aslan'la ilan-ı aşk etmişti. Ancak gelin görün ki aynı hızla aşk bitti. Yatak pozu olduğu iddia edilen ancak sonrasında havuz pozu olduğunu açıkladıkları fotoğraf sonrasında, çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak görünen o ki ayrılık çok uzun sürmedi. İşte detaylar...

31.10.2022 12:52 - Son Güncelleme: 31.10.2022 12:52
Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe’sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Survivor'da iki sezon peş peşe yarışan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, özel yaşamıyla magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe’sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe’sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

25 yaşındaki Batuhan Karacakaya çok aşık! Sosyal medya hesabından sevgilisi ile gittiği Hande Yener konserinden paylaşım yapan Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslan gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe’sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Batuhan Karacakaya'nın, sevgilisi Ayşe Aslan ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, kafaları karıştırmıştı.

Survivor Batuhan ve sevgilisinden kucak pozu! Ayrılık çok uzun sürmedi Ayşe’sini kucakladığı gibi paylaştı! Batuhan Karacakaya...

Ayşe Aslan'ın Twitter hesabında ''Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni.'' ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

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