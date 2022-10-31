Meghan Markle ile evli olan Prens Harry eski sevgilileriyle iletişime geçti! Dedikodu kazanı kaynadı aile korku içinde: "Sinirden köpürürdü..."

Bir başka kaynak ise, Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 6 Mayıs 2023'teki taç giyme töreni için 'geçici bir listede' olduğunu ve ikilinin 'törene katılması veya dışlanması' konusunda her iki ihtimal için de 'kapının açık bırakıldığını' aktarmıştı.