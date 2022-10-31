Meghan Markle ile evli olan Prens Harry eski sevgilileriyle iletişime geçti! Dedikodu kazanı kaynadı aile korku içinde: "Sinirden köpürürdü..."
Meghan Markle ile evli olan Prens Harry eski sevgilileriyle iletişime geçti! Dedikodu kazanı kaynadı, tüm aile korku içinde. İngiliz kraliyet ailesinin hareketli günleri bitmek bilmiyor... Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçen ay ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Prens Harry'nin tartışma yaratacağı düşünülen kitabı 'Spare' (Yedek) için, eski arkadaşları ve eski sevgilileriyle iletişime geçtiği öne sürüldü. Konuyla ilgili detayları paylaşan bir kaynak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayrıca Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın ABD'ye taşınması, ardından Prens Andrew'nun cinsel taciz skandalından son anda "yakayı sıyırması" derken yine başka bir "sınav" bekliyor aileyi.
Meghan Markle ile evli olan Prens Harry eski sevgilileriyle iletişime geçti! Dedikodu kazanı kaynadı aile korku içinde.
Geçtiğimiz haftalarda New York Post'ta yer alan habere göre Kral III. Charles'ın; Sussex Dükü Prens Harry'nin kısa süre çıkacak olan anı kitabında Konsort Kraliçe Camilla Parker Bowles'a 'saldırı' niteliğinde yazılar olması durumunda, oğlunun taç giyme törenine gelmesini yasaklayacağı bildirilmişti. The Daily Beast'e konuşan bir kaynak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"KRAL ÇOK GERGİN"
Page Six, Temmuz 2021'de Harry'nin gelecek yıl piyasaya sürülecek bir kitap yazdığı haberini vermişti. Anı kitabının ilk olarak Kasım ayında yayınlanması planlanıyordu, ancak tarih ertelenmişti. Bu ayın başlarında, Kraliyet yazarı Tom Bower, Kral III. Charles ve diğer aile üyelerinin kitap hakkında 'çok gergin' olduğunu dile getirmiş ve kitabı 'saatli bomba' olarak nitelendirdiğini söylemişti.