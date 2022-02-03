Survivor Turabi Çamkıran kadınların kalçasını elledi sınırları zorladığı karelere tepki yağdı! "Saçma saçma hareketler"
Survivor Turabi Çamkıran kadınların kalçasını elledi, ünlü ismin sınırları zorladığı karelere tepki yağdı! Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla eleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi bu kez de havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme geldi. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağdı.
03.02.2022 11:56
- Son Güncelleme: 03.02.2022 12:01
"SAÇMA SAÇMA HAREKETLER"
Survivor Turabi Çamkıran kadınların kalçasını elledi, ünlü ismin sınırları zorladığı karelere sosyal medyada tepki yağdı!
Survivor şampiyonu Turabi hem özel yaşantısından kesitleri paylaşması hem de Survivor ile ilgili yorumlarıyla gündemde. Kadınlarla yaptığı iddialı pozlara gelen kötü yorumlara "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım" diyerek tepki gösteren Turabi Çamkıran sınırları zorlayan bir paylaşım daha yaptı.