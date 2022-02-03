Survivor Turabi Çamkıran kadınların kalçasını elledi sınırları zorladığı karelere tepki yağdı! "Saçma saçma hareketler"

Survivor şampiyonu Turabi hem özel yaşantısından kesitleri paylaşması hem de Survivor ile ilgili yorumlarıyla gündemde. Kadınlarla yaptığı iddialı pozlara gelen kötü yorumlara "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım" diyerek tepki gösteren Turabi Çamkıran sınırları zorlayan bir paylaşım daha yaptı.