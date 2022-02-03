İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla evleniyor mu? Herkes merak ediyordu tek cümlelik yanıt Sıla'dan geldi
İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla evlilik haberi ile gündemden düşmüyor. Ahmet Kural'ın ardından Hazer Amani ile evlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında evliliğini bitiren şarkıcı Sıla Gençoğlu, ardından oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ardından İlker Kaleli ve Sıla'nın evleneceği yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda bir modacıdan çıkarken görüntülenen Sıla evlilik haberlerine bakın ne yanıt verdi.
İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla evleniyor mu? Herkes merak ediyordu tek cümlelik yanıt Sıla'dan geldi.
Sıla, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını "Yok öyle bir şey" diyerek açıkladı.
İLK KEZ EL ELE
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sıla-İlker Kaleli çifti, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda ilk kez el ele görüntülenmişti. İkili, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı?" sorusuna, teşekkür etmekle yetinmişti.
BİRLİKTE STÜDYOYA GİRDİLER
Öte yandan Sıla Gençoğlu, Duman'ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümündeki 'Rüyanda Görsen İnanma' parçasını kendi yorumuyla seslendirdi. Sıla'nın yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı.