Survivor Turabi ahlaksız teklifi ifşa edip yanıtladı: "Evlenmeden olmaz" Sağlık sorunları yaşayan Çamkıran "Gitmeden sevişelim" yorumunu...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'nın yeniden Survivor'a katılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Çamkıran'ın yarışmaya katılacağı, bizzat Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Ancak gelin görün ki Çamkıran sonrasında yaptığı açıklama, yarışmadan çekildiğini açıklamıştı. Ancak Çamkıran, Survivor'a gidiyor. Turabi Çamkıran kendisine bir takipçisinden gelen "Gitmeden sevişelim" mesajını ifşa etti.