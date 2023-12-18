3 kez nikah masasına oturmuştu! Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer rol arkadaşıyla aylarca evli kalmış...

Başrollerini Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen'in paylaştığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Gülfem karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak edildi. İlk evliliğini Hazım Körmükçü ile yapan ve üç kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Tuzcuoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan ve aynı projede yer aldığı ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu'nun aylarca evli kaldığı meslektaşı kimmiş...