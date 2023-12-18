3 kez nikah masasına oturmuştu! Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer rol arkadaşıyla aylarca evli kalmış...

Başrollerini Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen'in paylaştığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Gülfem karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak edildi. İlk evliliğini Hazım Körmükçü ile yapan ve üç kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Tuzcuoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan ve aynı projede yer aldığı ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu'nun aylarca evli kaldığı meslektaşı kimmiş...
Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen, Erkan Bektaş, Nur Yazar gibi başarılı isimleri buluşturan Safir, güçlü kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla büyük beğeni topladı. Dizide Gülfen karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu ise yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?
İzmir doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu İpek Tuzcuoğlu, küçükken balerin olmak isterdi. Büyüdükçe bu fikri müzikal dansçı olarak değişen Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı.
Karşıyaka Lisesi'nin ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu, mezun olduktan sonra Zeki Alasya'nın yönettiği "Ada'da Bir Sonbahar" adlı TV filminde oynadı.