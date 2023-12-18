Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman küplere bindi "Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz" Apo ve Alev aşk yaşıyor iddiası sonrası...

Kızılcık Şerbeti'nin belki de en çok dikkat çeken karakterine hayat veriyor Müjde Uzman. Dizide yeğeni Doğa'nın kayınpederi Abdullah Ünal'a, nam-ı diğer Apo'ya aşık olan teyze Alev karakterine hayat veren Uzman önceki gün zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Müjde Uzman'ın dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sonrasında bakın neler oldu neler.