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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman küplere bindi "Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz" Apo ve Alev aşk yaşıyor iddiası sonrası...

Kızılcık Şerbeti'nin belki de en çok dikkat çeken karakterine hayat veriyor Müjde Uzman. Dizide yeğeni Doğa'nın kayınpederi Abdullah Ünal'a, nam-ı diğer Apo'ya aşık olan teyze Alev karakterine hayat veren Uzman önceki gün zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Müjde Uzman'ın dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sonrasında bakın neler oldu neler.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:56 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:56
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman küplere bindi Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz Apo ve Alev aşk yaşıyor iddiası sonrası... 1

Kızılcık Şerbeti adlı dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman sinirden küplere bindi.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman küplere bindi Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz Apo ve Alev aşk yaşıyor iddiası sonrası... 2

Müjde Uzman'ın dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman küplere bindi Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz Apo ve Alev aşk yaşıyor iddiası sonrası... 3

İddiayı gören Uzman adeta çıldırdı.

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