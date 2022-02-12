Survivor Turabi 'Acun Medya boykot emek hırsızları' diye paylaştı ortalık karıştı! O isimlere tek tek salladı
Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı olaylarla devam ediyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor hatta katılmadığı yarışmada en çok konuşulan isim olarak bir ilke imza atıyor. Turabi Çamkıran'ın sosyal medyada yaptığı yorumlar Survivor'daki otoritesini gösteriyor.
Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor.
Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.
Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.
Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.
YUNUS EMRE İLE HİKMET KAVGASI HAKKINDA FLAŞ YORUM
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Hikmet Tuğsuz ile Yunus Emre kavgası hakkında kendi uslübünde yorum yapan Turabi Çamkıran 'Acun Medya boykot!' diye başladığı sözlerine şu şekilde devam etti: