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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı... Ekranların sevilen dizisi 'Kırmızı Oda bu akşam var mı?' sorusunun yanıtı aranırken Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı dizinin takipçilerini harekete geçirdi. Gözler, Kırmızı Oda'nın senaristi ile yan yana gelen Acun'dan gelecek açıklamada...

11.02.2022 09:59 - Son Güncelleme: 11.02.2022 09:59
Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ?
60. bölümü ile ekrana gelecek olan Kırmızı Oda dizisi, cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi TV8'de yayımlanıyor ve başrolünde Binnur Kaya yer alıyor.

Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre düşük reytingler nedeniyle dizi 61. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Altuntaş haberinde, ''Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Pandemide aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Binnur Kaya'lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.'' ifadelerin yer verdi.

Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişken Instagram'dan paylaşımda bulunan Acun, Kırmızı Oda'nın senaristi Gülseren Budayıcıoğlu ile bir araya geldi.

Acun Ilıcalı’dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun’u görenler heyecanlandı

Bu paylaşımı görenler dizinin akıbetini merak ediyor...

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