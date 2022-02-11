Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı
Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı... Ekranların sevilen dizisi 'Kırmızı Oda bu akşam var mı?' sorusunun yanıtı aranırken Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı dizinin takipçilerini harekete geçirdi. Gözler, Kırmızı Oda'nın senaristi ile yan yana gelen Acun'dan gelecek açıklamada...
11.02.2022 09:59
- Son Güncelleme: 11.02.2022 09:59
Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia edilen diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun'u görenler heyecanlandı...
KIRMIZI ODA FİNAL Mİ?
60. bölümü ile ekrana gelecek olan Kırmızı Oda dizisi, cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi TV8'de yayımlanıyor ve başrolünde Binnur Kaya yer alıyor.
Gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişken Instagram'dan paylaşımda bulunan Acun, Kırmızı Oda'nın senaristi Gülseren Budayıcıoğlu ile bir araya geldi.