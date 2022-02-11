Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınmıştı... Yeşilçam yıldızından bomba itiraf: "Aşk yaşamadık! Meriç Erkan Allah yoluna girdiyse..."
Tüm Türkiye onu Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan olarak tanıdı... Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Meriç Erkan değişimiyle gündeme geldi. Ahu Tuğba'ın eski sevgilisi olarak tanınmıştı... Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan bomba itiraf geldi, Tuğba bakın neler söyledi...
11.02.2022 10:32
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:37
"ALLAH YOLUNA GİRDİYSE DOĞRUYU SÖYLESİN"
Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınmıştı... Yeşilçam yıldızından bomba itiraf geldi.
"SEVGİLİM OLMADI"
Meriç Erkan'ın değişimi sonrası gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi. Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden Ahu Tuğba magazinsortie'ye konuştu. Amerika da yaşayan Tuğba; "Allah yolundaysa doğruyu söylesin" dedi.