Survivor sürgün adasına giden ismi Acun açıkladı böylesi ilk kez oluyor! Alişan'dan gelen yorum ise Hakan Hatipoğlu'nu harekete geçirdi
Survivor sürgün adasına giden isim belli oldu Acun açıkladı! Şarkıcı Alişan'dan gelen yorum ise Hakan Hatipoğlu'nu harekete geçirdi... Alişan Survivor Ardahan Uzkanbaş paylaşımı yaptı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs yüzünden kaybettikten sonra zor günler geçiren Alişan kardeşinin yoğun bakın sürecinde Ardahan Uzkanbaş'ın kendisine verdiği desteği tüm takipçileriyle paylaştı. Aynı esnada Survivor'da ilk eleme adayı belirlendi. 15 Ocak 2022 akşamı yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı, ''Sürgün Kampı'' kararını duyurdu. Peki eleme bu akşam eleme potasına giden ikinci isim kim oldu?
17.01.2022 09:45
- Son Güncelleme: 17.01.2022 09:51
Survivor sürgün adasına giden ismi Acun açıkladı böylesi ilk kez oluyor! Aynı esnada şarkıcı Alişan'dan gelen yorum ise dikkat çekti, Hakan Hatipoğlu ise ünlü şarkıcının sözlerini karşılıksız bırakmadı.
Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor.