Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can’ın kızına kaptırmıştı! Annesi Hülya Avşar’ı dinlemeye giden Zehra’nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!

Hülya Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi.