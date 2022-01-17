Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Annesi Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!
Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Annesi Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş detayı gündemde yerini aldı. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24. yaş gününü kutladı. Doğum gününü arkadaşları ile kutladıktan sonra Zehra annesini dinlemeye gitti. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Hülya Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi. Hülya Avşar'ın parmağındaki devasa tektaşı ise gecenin en dikkat çekeni oldu. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, geçen ağustos ayında Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Taze aşıklar son dönemde gündemden düşmüyor.
Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Annesi Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!
Hülya Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi.
Zehra Çilingiroğlu ise "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim" dedi. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24 yaşına bastı.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı.