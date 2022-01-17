Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat'ın olay yorumunun ardından Seren Serengil de tepkisiz kalmadı! "Striptiz kıyafeti gibi..."
Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat'ın olay yorumununun ardından Seren Serengil de tepkisiz kalmadı! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşen'in son sahne kostümü sosyal medyada İzzet Yıldızhan'ın sözlerine cevap olarak değerlendirildi. Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti. Gülşen'e gelen tepkiler arasında en dikkat çeken Ebru Polat olmuştu. Polat'ın ardından Seren Serengil de sessizliğini bozdu, bakın neler söyledi.
"STRİPTİZ KIYAFETİ GİBİ..."
Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat'ın olay yorumunun ardından Seren Serengil de tepkisiz kalmadı! Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirdi. Eleştirisinde Serengil şunları söyledi:
İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.
Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.
"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"
Şarkıları kadar sahne için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, daha önce şunları söylemişti: