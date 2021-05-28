Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan, bir süredir aşk yaşadığı Pınar Tartan ile sık sık gündem oluyor. Ceylan ile aşk yaşayan Pınar Tartan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yaz sezonunu açan Tartan, son olarak sarı bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu. 2017 Türkiye güzeli, paylaşımıyla adeta takipçilerini büyüledi. İşte Pınar Tartan'ın sosyal medyayı sallayan bikinili pozu…

28.05.2021 20:31 - Son Güncelleme: 28.05.2021 20:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





