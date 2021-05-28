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Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan, bir süredir aşk yaşadığı Pınar Tartan ile sık sık gündem oluyor. Ceylan ile aşk yaşayan Pınar Tartan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yaz sezonunu açan Tartan, son olarak sarı bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu. 2017 Türkiye güzeli, paylaşımıyla adeta takipçilerini büyüledi. İşte Pınar Tartan'ın sosyal medyayı sallayan bikinili pozu…

28.05.2021 20:31 - Son Güncelleme: 28.05.2021 20:31
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşayan 2017 Türkiye güzeli Pınar Tartan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Tatil sezonunu açan Pınar Tartan, sarı bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Pınar Tartan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda, takipçileri tescilli güzelin düzgün fiziğine övgü yağdırdı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisine bakın! Tescilli güzel bikinisiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

İşte Pınar Tartan'ın sosyal medyayı sallayan sarı bikinili o paylaşımı…