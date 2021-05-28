Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban'ı canlandıran Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Düz görmeye alışık olduğumuz saçlarını kıvırcık yaparak objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, önce fotoğraf sonra video paylaştı. Ünlü oyuncunun siyah mini elbisesiyle ayna karşısında çektiği video kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…