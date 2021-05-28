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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban'ı canlandıran Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Düz görmeye alışık olduğumuz saçlarını kıvırcık yaparak objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, önce fotoğraf sonra video paylaştı. Ünlü oyuncunun siyah mini elbisesiyle ayna karşısında çektiği video kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

28.05.2021 21:06 - Son Güncelleme: 28.05.2021 21:15
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Arka Sokaklar dizisinde Zeliha Çoban karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Düz görmeye alışık olduğumuz saçlarını kıvırcık yaparak objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, önce fotoğraf sonra video paylaştı.

İmaj değiştiren Yüsra Geyik yeni halini bir video ile paylaştı | TIKLA İZLE

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Yüsra Geyik'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Takipçileri ünlü oyuncunun kıvırcık saçlı hallerine övgü yağdırdı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

İşte ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kıvırcık saçlarıyla verdiği o poz…

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik imaj tazeledi! Süper minisiyle video çekti herkes tek bir şeyi merak etti

Yeni imajıyla hayranlarının beğenisini toplayan oyuncunun yaşı ise merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yıllardır Arka Sokaklar dizisiyle izleyiciyle buluşan Yüsra Geyik'in yaşını merak edip araştırmaya başladı.