Survivor sunucusu Murat Ceylan tescilli güzel sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! Yürüyen merdivende öpücüklü romantizm

Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Son olarak aşkını sosyal medya paylaşımıyla haykıran Murat Ceylan sevgilisi Pınar Tartan'la ilk kez görüntülendi.

15.04.2021 11:13 - Son Güncelleme: 15.04.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





