Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile adı aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek, o dönem ortaya çıkan haberlerin ardından 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile yeni bir paylaşımda bulundu. Sevimli dostu Jüpiter ve babası Özdemir Altınbilek ile çekildiği fotoğraf ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'in fotoğrafının ardından annesi de merak konusu oldu. Sosyal medya gündeminde yerini alan Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in babasından daha çok annesine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

15.04.2021 10:56 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





