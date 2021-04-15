RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile adı aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek, o dönem ortaya çıkan haberlerin ardından 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile yeni bir paylaşımda bulundu. Sevimli dostu Jüpiter ve babası Özdemir Altınbilek ile çekildiği fotoğraf ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'in fotoğrafının ardından annesi de merak konusu oldu. Sosyal medya gündeminde yerini alan Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in babasından daha çok annesine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

15.04.2021 10:56 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:56
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren güzel oyuncunun annesi de merak konusu oldu. Hilal Altınbilek'in babasından çok annesine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

İşte Hilal Altınbilek'in babası ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

HİLAL ALTINBİLEK'İN BABASI ÖZDEMİR ALTINBİLEK

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Güzel oyuncunun arkasında oturan annesi ile benzerliği 'kopyası' dedirtti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sına bakın! İşte Hilal Altınbilek ile 'tek ve gerçek aşkım' dediği babası Özdemir Altınbilek...