Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi? Spor salonu çıkışı ikili bombayı patlattı! İşte Hande ve Kerem'in aşk açıklaması...

"O KELİMEYİ KULLANMAM YANLIŞTI"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı yayında kafelerde maskesiz oturanlar için, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedikten sonra eleştiri yağmuruna tutulan Bürsin, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Açıklamamı yaptım özrümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef birçok ülke gibi biz de bu konuda başarılı olamadık. Salak kelimesi yanlış bir kelime, bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak... Bireyler olarak kendi kurallarımızı koyup, bu virüsten korunmalıyız" diye konuştu.

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