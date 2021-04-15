Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi? Spor salonu çıkışı ikili bombayı patlattı! İşte Hande ve Kerem'in aşk açıklaması...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi? Spor salonu çıkışı ikili bombayı patlattı! Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Hande Erçel ile birlikte İstinye'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusuna ikiliden gelen yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk açıklaması...
HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?
Son dönemin çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ikili, aşk sorularına verdiği yanıtlarla 'Bunların hepsi PR' dedirtti. İşte Hande ve Kerem'in aşk açıklaması...
"OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK"
Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz da..." yorumu üzerine Bürsin, "Çok konuşmaya gerek yok bence" diyerek, kafaları karıştırdı. Bürsin'in hemen ardından salondan ayrılan Erçel de benzer şeyler söyleyerek, "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.
"O KELİMEYİ KULLANMAM YANLIŞTI"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı yayında kafelerde maskesiz oturanlar için, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedikten sonra eleştiri yağmuruna tutulan Bürsin, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Açıklamamı yaptım özrümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef birçok ülke gibi biz de bu konuda başarılı olamadık. Salak kelimesi yanlış bir kelime, bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak... Bireyler olarak kendi kurallarımızı koyup, bu virüsten korunmalıyız" diye konuştu.