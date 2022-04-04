Pınar Altuğ bir yandan kızı Su Atacan bir yandan! Anne - kız Yağmur Atacan'ı öpücüğe boğdu sosyal medya: 'Son fotoğrafa bakın...'
Pınar Altuğ bir yandan kızı bir yandan! Anne - kız, Yağmur Atacan'ı öpücüğe boğdu sosyal medyada Atacan ailesine yorum yağdı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan uzak ama sosyal medyada oldukça aktif... Takipçilerinin yazılarını okuyan hatta sık sık gelen yorumlara verdiği yanıtla gündem olan Pınar Altuğ, ailesi ile birlikte hafta sonu karavan tatiline çıktı. Şelale önünde çekildikleri fotoğrafı paylaştı, ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
04.04.2022 09:12 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:12
'SON FOTOĞRAFA BAKIN NE GÜZEL BİR AİLE'
Pınar Altuğ bir yandan kızı Su Atacan bir yandan! Anne - kız Yağmur Atacan'ı öpücüğe boğdu sosyal medya Atacan ailesini konuştu. Çocuklar Duymasın dizisiyle hatırlanan uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan Pınar Altuğ sosyal medyaya aktif kullanıyor.
Son olarak bu kareyi paylaşan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su'ya sosyal medyada, 'Son fotoğrafa bakın, ne güzel ailesiniz' yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde Mersin'e giden Pınar Altuğ, takipçisine verdiği 'mini etek' yanıtıyla çok konuşulmuştu.
"TUTAN YOK"
Takipçisi Pınar Altuğ'a "Ay bu soğukta bağ bahçede bile mini etek giyiyorsun. Geldin nenem yaşına neyin gösterisi bu" deyince ünlü oyuncu sinirlenmişti.