Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Otelin fiyatı dudak uçuklatırken aşık Mehmet deniz altında...
Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! Otelin fiyatı dudak uçuklatırken aşık Mehmet deniz altında pozlar vermeyi ihmal etmedi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı aldı. Şu sıralar düğün telaşında olan Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Maldivler tatiline çıktı.15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil pozları ile gündeme bomba gibi düştü. Birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı, herkesin merak ettiği Maldivler tatilinde Hadise ile Mehmet Dinçerler'in kaldığı otelin gecelik fiyatı da ortaya çıktı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler Maldivler'de 'cennet gibi günler' yaşıyor! İkilinin kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklatırken aşık Mehmet deniz altı pozlarıyla dikkat çekti.
Hadise, gündeme bu kez Maldivler'de tatil yaptığı otel ile geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu. 15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yapmıştı.