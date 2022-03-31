Survivor Sude'ye öyle bir salladı ki daha da altından kalkamaz 'o ağız hareketlerin sana...' Mert Öcal Makbule ve Demet Akalın...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etti ve şimdilik olayda sular dindi. Ancak iyi bir Survivor takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, Sude Burcu ve Seda Ocak'a öyle bir kinlendi ki açtı ağzını yumdu gözünü.
31.03.2022 13:13 - Son Güncelleme: 31.03.2022 13:13
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Survivor'da yayınlanan konsey sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Demet Akalın da Sude ve Seda'ya tepkisini dile getirdi.