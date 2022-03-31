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Haberler Magazin Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'den Hadise'ye ünlülerin zayıflama sırları

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'den Hadise'ye ünlülerin zayıflama sırları

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! Oğulcan Engin ile doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Miray Daner verdiği kilolarla gündemde. Günden güne eriyen Miray Daner'in son haline beğeni yağdı. 23 yaşındaki Miray'ı görenler, 'aşk yaramış'diyor. Peki Miray Daner nasıl zayıfladı? İşte Hande Erçel'den Hadise'ye ünlülerin zayıflama sırları...

31.03.2022 14:59 - Son Güncelleme: 31.03.2022 15:07
Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel’den Hadise’ye ünlülerin zayıflama sırları

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel'den Hadise'ye ünlülerin zayıflama sırları...

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Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel’den Hadise’ye ünlülerin zayıflama sırları

MİRAY DANER

Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel’den Hadise’ye ünlülerin zayıflama sırları

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel’den Hadise’ye ünlülerin zayıflama sırları

Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" demişti.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner incecik oldu görenler hayran kaldı! İşte Hande Erçel’den Hadise’ye ünlülerin zayıflama sırları

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.

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