İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi oryantal Asena en cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü gören bir daha baktı: "İki ayrı kişi gibi"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi oryantal Asena en cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü, gören bir daha baktı. İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan ve oryantal deyince akla ilk gelen isimler arasında yer alan Asena, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Gerçek adı Onur Çakmak olan ve 2017 yılında Hasan Dere ile evlenen Asena'yı gören bazı takipçileri, "Yıllara meydan okuyorsun" derken bazılar ise "İki ayrı kişi gibi", "Başka biri gibi" şeklinde yorumlar yaptı.
31.03.2022 12:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:40
"İKİ AYRI KİŞİ GİBİ"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi oryantal Asena en cesur haliyle sosyal medyayı ikiye böldü, gören bir daha baktı.
İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan Asena Dere uzun süredir ekranlardan uzakta. Gözlerden uzak bir hayat süren oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.