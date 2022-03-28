Survivor Sude'den birleşmede skandal söz 'inşallah dışarıda aynı duruyordur' Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu elenir elenmez...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etmesi üzerine ortalık şimdilerde biraz daha sakim. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor.
28.03.2022 17:00 - Son Güncelleme: 28.03.2022 17:00
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Mert'in elendikten sonra ilk hamlesi sosyal medya hesabında Nisa'nın 'Dışarıda ilişki yaşıyorlar' iddiasının diğer cephesindeki eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu'nu takipten çıkarmak oldu.