Hande Erçel tek paylaşımla sosyal medyayı salladı! Süper minisinin üstüne giydiği ip askılısıyla poz verdi! Ortalık yandı kavruldu
Hande Erçel tek paylaşımla sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
28.03.2022 18:10 - Son Güncelleme: 28.03.2022 18:20
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçen aylarda ilişkisini sonlandırdığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel'i adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fit haliyle dikkat çeken Erçel için "Bahar şimdi geldi", "Çok güzelsin", "Sosyal medya çiçek açtı" yorumları yapıldı.