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Haberler Magazin Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına 'Mert Öcal çok şanslı' Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına 'Mert Öcal çok şanslı' Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son verdiği pozlarla sosyal medyada konuşulan isim haline geldi. Bikinili fotoğraf paylaşan Sude Burcu sosyal medyanın gündemine oturdu.

09.07.2022 09:27 - Son Güncelleme: 09.07.2022 09:28
Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına ’Mert Öcal çok şanslı’ Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisiydi.

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Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına ’Mert Öcal çok şanslı’ Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına ’Mert Öcal çok şanslı’ Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

Gerçekte ne olup bittiği bilinmiyor. Ancak yarışmadan elendikten sonra hem Mert Öcal hem de Sude Burcu aşklarını ilan etmekten çekinmediler.

Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına ’Mert Öcal çok şanslı’ Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Survivor Sude durdurulamıyor küçücük bikinisiyle bir sarı fırtına ’Mert Öcal çok şanslı’ Aşk skandalının kahramanı Sude Burcu...

Son olarak Instagram hesabından gecelikli pozunu paylaşan güzel yarışmacı, sosyal medyayı resmen salladı.

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