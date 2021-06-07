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Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayıp, mavi takımla devam eden Steven Salam. Gerek dansları gerekse düzgün kişiğiliyle izleyicinin takdirini kazanan Steven Salam, hayat hikayesiyle de yürekleri dağlıyor. Annesi babası olmayan Steven Salam'ın aile ödülünde ziyaret edenler de yengesi ve ağabeyi olmuştu. Steven Salam hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meğer o da ünlüymüş...

07.06.2021 17:33 - Son Güncelleme: 07.06.2021 17:33
Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Onlardan biri de Steven Salam.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

Efendi kişiğiliyle dikkatleri çeken Steven Salam bakın kim çıktı.

Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

SURVİVOR STEVEN'İN AİLESİ, HAYAT HİKAYESİ

Survivor Steven hayatını anlattı:

"Benim memleket konusunda karışıklık var. Dedem Portekizli. Babam yüzde elli Angola yüzde elli Portekiz. Ben Angola'da doğdum. Annem Kongolu. Angola'da doğduktan sonra Kongo'ya taşındık. Taşınmamızın sebebi iç savaşlar vardı. Sömürge zamanlarında Portekizlileri göndermek için iç savaşlar çıktı.

Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim. Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim. Onlardan habersiz uçak bileti alıp Kongo'ya gittim. Annemle babam ayrıldı ve Annem Angola'ya gitti.

Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı sen de mi be Steven! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

Babam Kongo'da tek başına kaldı. Kongo'ya gittim. Angola'ya gitmek için vize almam gerekiyordu. Bana 2 ay dediler. Annem çok hastaydı. Bizim genetik bir hastalığımız var. Akciğer yetmezliği gibi bir şey. Ben o zaman Türkiye'ye döneyim.