Fahriye Evcen'den ekranlara bomba dönüş! Evinin bahçesinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Fahriye meğer o dizide...
Fahriye Evcen'den ekranlara bomba dönüş! Evinin bahçesinden verdiği pozlarla hayran bırakan Fahriye Evcen'in Ceylan karakteri ile Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia ediliyor. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve mutlu evliliğinden Karan adında bir evlat sahibi olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, Instagram pozlarının yanısıra ekranlara geri döneceği yönündeki haberlerle de gündemden düşmüyor. İşte detaylar...
07.06.2021 17:25
- Son Güncelleme: 07.06.2021 17:36
FAHRİYE EVCEN'DEN EKRANLARA BOMBA DÖNÜŞ!
Evinin bahçesinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Fahriye Evcen gündeme bomba gibi düştü.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran Salı akşamı 37. bölümüyle sezon finali yapacak.
Kulislerde dolaşan iddiaya göre sezon finaline sayılı günler kala Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Fahriye Evcen'in yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacağı iddia edildi. Evcen'in diziye Ceylan karakteriyle giriş yapacağı konuşuluyor.