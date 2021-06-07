Fahriye Evcen'den ekranlara bomba dönüş! Evinin bahçesinden verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Fahriye meğer o dizide...

Fahriye Evcen'den ekranlara bomba dönüş! Evinin bahçesinden verdiği pozlarla hayran bırakan Fahriye Evcen'in Ceylan karakteri ile Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı iddia ediliyor. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve mutlu evliliğinden Karan adında bir evlat sahibi olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, Instagram pozlarının yanısıra ekranlara geri döneceği yönündeki haberlerle de gündemden düşmüyor. İşte detaylar...

07.06.2021 17:25 - Son Güncelleme: 07.06.2021 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





